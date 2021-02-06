Во французском Бордо произошел взрыв. Есть пропавшие без вести
Это произошло в автомобильном гараже на улице Борие, 66, около 8 утра и привело к обрушению соседнего одноэтажного здания. Взрывной волной также вынесло несколько витрин соседнего магазина, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал FranceInfo .
В результате взрыва есть по крайней мере 10 пострадавших и 2 пропавших без вести
89-летний мужчина серьезно ранен, его повезли в университетскую больницу Бордо.
Также под завалами ищут двух человек: механика этого гаража и его жену.
Девятью другими людьми пока занимаются пожарные, поскольку они были легко ранены или шокированы.
Чтобы проверить состояние других зданий на месте находятся около 70 пожарных, а также полиция.
По всей улице перекрыто газоснабжение. Но еще окончательно не известно был ли это газ причиной взрыва.
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