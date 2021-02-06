Во французском Бордо произошел взрыв. Есть пропавшие без вести

6 февраля, 2021, 13:03

В субботу, 6 февраля 2021 года, в районе Шартрон города Бордо (Франция) прогремел мощный взрыв

Это произошло в автомобильном гараже на улице Борие, 66, около 8 утра и привело к обрушению соседнего одноэтажного здания. Взрывной волной также вынесло несколько витрин соседнего магазина, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал FranceInfo .

В результате взрыва есть по крайней мере 10 пострадавших и 2 пропавших без вести

89-летний мужчина серьезно ранен, его повезли в университетскую больницу Бордо.

Также под завалами ищут двух человек: механика этого гаража и его жену.

Девятью другими людьми пока занимаются пожарные, поскольку они были легко ранены или шокированы.

Чтобы проверить состояние других зданий на месте находятся около 70 пожарных, а также полиция.

По всей улице перекрыто газоснабжение. Но еще окончательно не известно был ли это газ причиной взрыва.

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