В Израиле выяснили, как вакцинация влияет на уровень заболеваемости COVID-19

6 февраля, 2021, 16:43

Израильские ученые заявили, что благодаря массовой вакцинации, снижается уровень заболеваемости коронавирусом

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает УП.

По данным ученых, потребовалось три недели вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост заболеваемости коронавирусом. По их мнению, масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, однако для окончательных выводов нужно больше времени.

За 21 день после начала массовой вакцинации в Израиле начали фиксировать уменьшение количества новых больных и госпитализированных. В институте имени Вейцмана заявили, что впоследствии реальный эффект от вакцины может оказаться еще больше.

"Поскольку Израиль стал одной из первых стран, где проводят кампанию по вакцинации такого масштаба, мы считаем, что такая количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира", - заявили израильские ученые.

По мнению доцента кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана, вакцина оказалась очень эффективной для сокращения количества случаев заболевания, госпитализации и смертей.

Напоминаем, в начале января Израиль вышел в лидеры по темпам вакцинации от коронавируса на душу населения.

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