В Калуше вор похитил аккумулятор из автомобиля полицейского
В процессе следствия задержали человека с 11 аккумуляторами. Как оказалось, человек не был преступником, а просто покупателем. Однако во время сотрудничества с полицией указал на настоящего злоумышленника, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный информационный портал Окна .
Как оказалось, преступником был ранее судимій калушанин 1994 года рождения. Мотивом совершения преступления было приобретение и употребление наркотических веществ.
Стоит отметить, что один из аккумуляторов был похищен из транспортного средства работника полиции, рассказал начальник управления Кольского отдела полиции Андрей Кушик.
Сейчас личность установлена. В случае доказательства вины преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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