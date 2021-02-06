В Калуше вор похитил аккумулятор из автомобиля полицейского

6 февраля, 2021, 07:19

Долгое время в городе Калуше, что в Ивано-Франковской области, происходили серии краж аккумуляторов с транспортных средств. Вора не удавалось поймать

В процессе следствия задержали человека с 11 аккумуляторами. Как оказалось, человек не был преступником, а просто покупателем. Однако во время сотрудничества с полицией указал на настоящего злоумышленника, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный информационный портал Окна .

Как оказалось, преступником был ранее судимій калушанин 1994 года рождения. Мотивом совершения преступления было приобретение и употребление наркотических веществ.

Стоит отметить, что один из аккумуляторов был похищен из транспортного средства работника полиции, рассказал начальник управления Кольского отдела полиции Андрей Кушик.

Сейчас личность установлена. В случае доказательства вины преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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