Украинка Бех-Романчук получила серебро на турнире в Германии

6 февраля, 2021, 15:11

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в прыжках в длину на турнире ISTAF Indoor Berlin

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Стартом в Берлине Бех-Романчук открыла международный сезон и сразу завоевала серебро. В секторе для прыжков в длину украинка показала второй результат - 6,64 м.

Своей самой принципиальной сопернице - действующей чемпионке мира Малайке Михамбо из Германии - украинка уступила 13 см.

Третьей с прыжком на 6,49 м стала американка Талия Брукс.

Напомним, 9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.

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