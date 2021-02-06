Украинка Бех-Романчук получила серебро на турнире в Германии
6 февраля, 2021, 15:11
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в прыжках в длину на турнире ISTAF Indoor Berlin
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Стартом в Берлине Бех-Романчук открыла международный сезон и сразу завоевала серебро. В секторе для прыжков в длину украинка показала второй результат - 6,64 м.
Своей самой принципиальной сопернице - действующей чемпионке мира Малайке Михамбо из Германии - украинка уступила 13 см.
Третьей с прыжком на 6,49 м стала американка Талия Брукс.
- Напомним, 9 января Ярослава Магучих победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на "Рождественских стартах" в Киеве с молодежным мировым рекордом в помещениях.
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