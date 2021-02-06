Украина победила Финляндию в решающем матче отбора Евробаскета-2021

6 февраля, 2021, 19:15

Женская сборная Украины переиграла Финляндию в решающей встрече отбора чемпионата Европы по баскетболу

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

В португальском городе Матозинюш сборная Украины уверенно победила Финляндию 91:75. Наша команда финишировала в своей группе второй, вслед за Бельгией и впереди Финляндии и Португалии.

Однако, чтобы украинцы вышли в финальную часть турнира, необходимо совпадение трех из четырех факторов: поражение сборной Черногории в матче с Израилем, поражение сборной Нидерландов в матче со Словакией с разницей не более чем в 3 очка, победа сборной Болгарии во встрече с Грецией или поражение с разницей, не превышающей 7 очков, а также победы сборных Германии или Латвии в поединке с разницей, не превышающей 16 и 11 очков соответственно.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир, 6-й тур

Группа G

6 февраля

Финляндия - Украина 75:91

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