Украина победила Финляндию в решающем матче отбора Евробаскета-2021
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.
В португальском городе Матозинюш сборная Украины уверенно победила Финляндию 91:75. Наша команда финишировала в своей группе второй, вслед за Бельгией и впереди Финляндии и Португалии.
Однако, чтобы украинцы вышли в финальную часть турнира, необходимо совпадение трех из четырех факторов: поражение сборной Черногории в матче с Израилем, поражение сборной Нидерландов в матче со Словакией с разницей не более чем в 3 очка, победа сборной Болгарии во встрече с Грецией или поражение с разницей, не превышающей 7 очков, а также победы сборных Германии или Латвии в поединке с разницей, не превышающей 16 и 11 очков соответственно.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир, 6-й тур
Группа G
6 февраля
Финляндия - Украина 75:91
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