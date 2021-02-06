Тихановская выступила против продажи Лукашенко стратегических предприятий

6 февраля, 2021, 14:00

"Я хочу напомнить всем: "Беларуськалий", "Гродно Азот" и БМЗ (Белорусский металлургический завод - ред.) - это государственные предприятия, и они принадлежат народу Беларуси. Переговоры об их продаже показывают реальную разницу между человеком, который хочет спасти государство, и преступником, который спасает только свои пустые карманы "

Об этом сегодня, 6 февраля 2021 года, заявила признанная международным сообществом глава белорусского государства Светлана Тихановская, передает Еспресо.TV .

"Лукашенко постоянно называет Беларусь "клочком земли". И сейчас он готов оставить после себя даже выжженную землю, если это даст ему ресурсы, чтобы дальше играть в президента. Но президент - это госслужащий, которого нанимает народ. А Лукашенко - это просто гражданин, который в прошлом году потерял свою легитимность ", - отметила она.

По словам Тихановской, сделки с его режимом незаконны.

"Все его договоренности о продаже заводов и других активов будут пересмотрены. А все государственное имущество, которое он решил раздать, вернется к своему владельцу - народу Беларуси", - отметила политик.

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