Тихановская выступила против продажи Лукашенко стратегических предприятий
Об этом сегодня, 6 февраля 2021 года, заявила признанная международным сообществом глава белорусского государства Светлана Тихановская, передает Еспресо.TV .
"Лукашенко постоянно называет Беларусь "клочком земли". И сейчас он готов оставить после себя даже выжженную землю, если это даст ему ресурсы, чтобы дальше играть в президента. Но президент - это госслужащий, которого нанимает народ. А Лукашенко - это просто гражданин, который в прошлом году потерял свою легитимность ", - отметила она.
По словам Тихановской, сделки с его режимом незаконны.
"Все его договоренности о продаже заводов и других активов будут пересмотрены. А все государственное имущество, которое он решил раздать, вернется к своему владельцу - народу Беларуси", - отметила политик.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти