Telegram заблокировал каналы с данными силовиков и пропагандистов Путина
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, передает Еспресо.TV .
"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России", - написал он.
При этом Дуров отметил, что вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, а также кремлевских пропагандистов.
По его словам, в комментариях к записям были призывы к насилию над силовиками.
"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, запрещающим публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - написал Дуров в своем телеграмм-канале поздно вечером в п пятницу, 5 февраля 2021, он, уточнив, что компания действительно приняла решение заблокировать проблемные каналы с личными данными.
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