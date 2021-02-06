Суд в Петербурге выписал глухонемому штраф за "скандирование лозунгов" на митинге

6 февраля, 2021, 14:38

Житель Петербурга (Россия) Евгений Агафонов, который практически не слышит и не может разговаривать, получил наказание за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Суд признал его виновным в перекрытии дорог и скандировании лозунгов и оштрафовал на 5 тыс. рублей, что равняется $67

Петербуржца задержали в минувшее воскресенье, 31 января 2021 года, на Невском проспекте вместе с участниками акции протеста. О том, что с ним дальше происходило, рассказал адвокат обвиняемого Сергей Локтев, передает Еспресо.TV.

Агафонов - инвалид III группы бессрочно по слуху. Работает проектировщиком и художником по дереву.

В воскресенье он шел в магазин "Мир искусства" на Невском проспекте.

"Мужчина не слышал, что говорят и даже кричат вокруг него люди. Когда он увидел, что митингующих начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит. Однако его схватили вместе со всеми и доставили в участок, где инвалид провел девять часов, не имея возможности объясниться - сурдопереводчика полицейские для него не пригласили", - приводит слова адвоката питерское новостное издание Megapolisonline.

В составленном на него протоколе служители порядка указали, что глухонемой человек "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги".

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