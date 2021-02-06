Скрывался с места одной аварии и попал в другую: в Киеве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина

6 февраля, 2021, 00:56

Вечером 5 февраля в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Авария произошла на Броварском проспекте. По имеющимся данным, водитель легковушки Honda стал причиной ДТП между мостом Метро и Русановским мостом, после чего, убегая с места аварии, столкнулся с двумя микроавтобусами между станциями метро Дарница и Черниговская.

По словам водителя микроавтобуса Fiat, он ехал в средней полосе, когда почувствовал удар в правую заднюю часть. Автомобиль начало крутить и водителю пришлось восстанавливать контроль над машиной и припарковаться. Когда он вышел из автомобиля, то увидел, что водитель Honda вылетел на встречную полосу и в лоб врезался в микроавтобус Renault Trafic.

В салоне Renault кроме водителя был пассажир, которого пришлось госпитализировать. Водитель Renault не пострадал.

Зато водитель Honda получил не совместимые с жизнью трамвы и скончался на месте происшествия.

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