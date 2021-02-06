Скрывался с места одной аварии и попал в другую: в Киеве в ДТП с тремя автомобилями погиб мужчина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Авария произошла на Броварском проспекте. По имеющимся данным, водитель легковушки Honda стал причиной ДТП между мостом Метро и Русановским мостом, после чего, убегая с места аварии, столкнулся с двумя микроавтобусами между станциями метро Дарница и Черниговская.
По словам водителя микроавтобуса Fiat, он ехал в средней полосе, когда почувствовал удар в правую заднюю часть. Автомобиль начало крутить и водителю пришлось восстанавливать контроль над машиной и припарковаться. Когда он вышел из автомобиля, то увидел, что водитель Honda вылетел на встречную полосу и в лоб врезался в микроавтобус Renault Trafic.
В салоне Renault кроме водителя был пассажир, которого пришлось госпитализировать. Водитель Renault не пострадал.
Зато водитель Honda получил не совместимые с жизнью трамвы и скончался на месте происшествия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти