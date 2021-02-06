Шесть лет назад капитан крымского "Беркута" Степан Криворученко, который не изменил присяге, отправился в свой последний бой

6 февраля, 2021, 20:15

Шесть лет назад, 5 февраля 2015 года, боец "Азова" с позывным "Уж" (в гражданской жизни - Степан Криворученко) отправился в свой последний бой. Он отдал жизнь за Украину во время разведывательного рейда в тыл противника. Группа разведчиков, которую тренировал "Уж", наткнулась на вражескую растяжку

Степан принял на себя большинство осколков, таким образом спасая жизнь шестерым своим собратьям, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на полковой сайт "Азова".

Степан "Уж" Криворученко родился в городе Сарны, Ривненской области. В 12 лет с семьей переехал в Крым.

Всегда поддерживал хорошую физическую форму, был мастером спорта по дзюдо, занимался самбо. В Крыму Степан был одним из тех, кто создавал подразделение "Беркут", ведь имел за плечами опыт службы в спецназе.

С началом Революции Достоинства Уж сразу принял проукраинскую позицию. А когда российские военные вступили на крымскую землю, он много дней и ночей дежурил возле одной из воинских частей, чтобы ее не захватили, помогал украинским бойцам. Но именно тогда, когда Уж ненадолго уехал домой, чтобы отдохнуть, часть все же заняли силы оккупанта. После этого дальнейшая судьба Степана была решена: он покинул Крым, оставив все имущество и недвижимость, и переехал в Борисполь.

Далее в течение нескольких месяцев "Уж" пробовал поступить в Вооруженные Силы, но из-за бюрократических процедур ему каждый раз отказывали. Летом 2014-го Степан присоединился к добровольческому подразделению, а уже осенью вместе со своими собратьями перешел в "Азов", где командовал подготовкой группы разведки.

"Уж" был замечательным наставником, всегда охотно делился с другими бойцами своими знаниями и военным опытом. Среди бойцов его группы царила железная дисциплина, он добросовестно работал над физической и психологической подготовкой вверенного ему личного состава. Бойцы вспоминают, что "Уж" даже внешне отличался от всех, был крепкий, ловкий, в замечательной спортивной форме, вел здоровый образ жизни, имел безоговорочный авторитет, был образцовым офицером. За довольно короткое время друг Уж благодаря своему высокому профессионализму, опытности в военном деле и мотивированности смог подготовить из "необстрелянных" новичков умелых воинов-разведчиков, которые уже через два месяца строгой муштры выполняли специальные задания, получали ценные данные, выявляли расположение противника и многое другое", отмечает "азовская" пресс-служба.

Во все разведывательные рейды Уж ходил вместе со своими бойцами. Ведь тогда шла подготовка к павлополь-широкинскому наступлению, в планировке которого все разведданные, добытые группой "Ужа", сыграли важную роль. Кроме того, "Уж" умел грамотно построить слаженные отношения в воинском коллективе, чтобы каждый боец имел полное доверие к побратиму и уверенность в нем во время выполнения боевых задач. Он собирал команду, как настоящий отец.

5 февраля 2015 года разведчики получили задание собрать данные по тактической обстановке. Степан вместе со своими бойцами выдвинулся в тыл врага - оккупированное Дзержинское (после декоммунизации - Азов). Во время выполнения задания азовцы наткнулись на растяжку. "Уж" получил тяжелые осколочные ранения и погиб на месте. А уже через несколько дней начнется самое успешное за время новой российско-украинской войны наступление нашей армии, когда "Азов" выбьет оккупанта из окрестностей Мариуполя и обезопасит мирных жителей от вражеских обстрелов. И в этом успехе немалая заслуга капитана Степана Криворученко, псевдо "Уж", который отдал за Украину самое ценное - свою жизнь.

Азовца похоронили в городе Борисполе. Там же в местном музее хранятся вещи "Ужа", его фотография и флаг, на котором расписались побратимы бойца. В честь Степана Криворученко в Борисполе была названа одна из улиц, а на его родине, в Сарнах, открыли две мемориальные доски - на доме, где он жил, и фасаде школы, где учился. Согласно закону о декоммунизации в честь "Ужа" на временно оккупированной территории Донецкой области было переименовано село Ленинское, которое теперь носит название Ужовка.

Указом президента Украины "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" Степан Криворученко награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb