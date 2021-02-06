Сборная Украины впервые за 10 лет не вышла на Евробаскет

6 февраля, 2021, 22:14

Женская сборная Украины впервые с 2011 года пропустит чемпионат Европы по баскетболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборной Украины оказалось недостаточно победы над Финляндией 91:75 в заключительном туре отборочного турнира Евробаскет-2021.

Украинки заняли в своей группе второе место, но не попали в пятерку лучших команд, которые финишировали на этой позиции в девяти группах и получили путевки в финальную часть турнира.

Сборная Украины не сыграет на Евробаскете впервые с 2011 года.

Напомним, 6 февраля женская сборная Украины переиграла Финляндию в решающей встрече отбора чемпионата Европы по баскетболу.

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