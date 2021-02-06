Сборная Украины впервые за 10 лет не вышла на Евробаскет
6 февраля, 2021, 22:14
Женская сборная Украины впервые с 2011 года пропустит чемпионат Европы по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборной Украины оказалось недостаточно победы над Финляндией 91:75 в заключительном туре отборочного турнира Евробаскет-2021.
Украинки заняли в своей группе второе место, но не попали в пятерку лучших команд, которые финишировали на этой позиции в девяти группах и получили путевки в финальную часть турнира.
Сборная Украины не сыграет на Евробаскете впервые с 2011 года.
- Напомним, 6 февраля женская сборная Украины переиграла Финляндию в решающей встрече отбора чемпионата Европы по баскетболу.
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