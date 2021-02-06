 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортСборная Украины впервые за 10 лет не вышла на Евробаскет

Сборная Украины впервые за 10 лет не вышла на Евробаскет


фото: fbu.ua
Женская сборная Украины впервые с 2011 года пропустит чемпионат Европы по баскетболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборной Украины оказалось недостаточно победы над Финляндией 91:75 в заключительном туре отборочного турнира Евробаскет-2021.

Украинки заняли в своей группе второе место, но не попали в пятерку лучших команд, которые финишировали на этой позиции в девяти группах и получили путевки в финальную часть турнира.

Сборная Украины не сыграет на Евробаскете впервые с 2011 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать