Разбираться со взглядами Навального на Крым будем, когда он выйдет из-за решетки, - Кулеба
6 февраля, 2021, 19:45
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна поддерживать заключенного российского оппозиционера Алексея Навального
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Кулебы, Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим преобразованиям, а Алексей Навальный стал олицетворением этих изменений.
"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого своевольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос . Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно", - сказал Кулеба.
- Напомним, 25 января Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку тот является врагом президента РФ Владимира Путина.
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