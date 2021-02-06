"Сейчас главное - дожать до конца". Белецкий считает, что нужен закон "О коллаборационистах"

6 февраля, 2021, 18:47

Борьба с пропагандой Кремля в Украине невозможна без принятия закона "О коллаборационистах"

По мнению основателя и первого командира добровольческого полка "Азов" Андрея Белецкого, принятие Верховной Радой закона "О коллаборационистах" было бы логичным продолжением прекращения вещания телеканалов Виктора Медведчука, передает Еспресо.TV.

"Психологические операции и информационная война всегда относились во главу угла. Это классика политической темы ... Ваш канал ... Вы говорите о свободе слова, о том, что это политическое решение. Да, это политическое решение и это правильно, что это политическое решение. Вы же не имеете ни к СМИ, ни к свободе слова никакого отношения. Это политический инструмент Российской Федерации в войне с Украиной", - заявил Белецкий, обращаясь к присутствующим в студии одного из украинских телеканалов членам парламентской фракции ОПЗЖ Юрию Бойко и Олегу Волошину.

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"Сейчас главное - дожать, извините, вас до конца. Принять закон "О коллаборационистах", который определит вам на самом деле пределы зоопарка, в котором давно должны такие, как вы, с 2014 года находиться", - подчеркнул Андрей Белецкий.

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