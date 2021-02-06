"Каналы Медведчука еще могут вернуться в эфир и учить нас свободы слова", - Гончаренко

6 февраля, 2021, 11:26

Об этом в прямом эфире программы "Борковский & Валевская" рассказал народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Еспресо.Захид .

"Существует много версий, почему Зеленский это сделал (запретил трансляцию пророссийских каналов. - ред.). И мы еще увидим, это реальный, системный шаг, или просто вспышка, после которой все вернется на "круги своя". У нас власть продолжает покупать российскую электроэнергию, уничтожая свою энергетическую систему. Поэтому выглядит так, что одной рукой действительно начали защищать информационную безопасность государства, а другой - разрушают энергетическую безопасность. И это выглядит странно. Когда с одной стороны останавливают поток пропаганды, и одновременно - бьют по единому крымскотатарскому каналу АТР, который является частью информационного сопротивления против гибридной войны, которую ведет против нас Россия.

Поэтому должны еще хорошо посмотреть, будет ли это новая системная позиция от Зеленского, или это какая-то спорадическая акция, возможно, связанная с тем, что эти каналы съедают его рейтинг на Востоке.

Возможно, связана с личной обидой. А, возможно, и потому, что он очень хочет вступить в контакт с новой администрацией Байдена и хочет понравиться ей всеми возможными способами. Все эти варианты возможны, поэтому надо убедиться в том, что это действительно системный поворот, я пока в этом далеко не уверен. Но худшее, что может произойти - это когда уже через месяц те каналы заработают, а Медведчук и Рабинович будут в их студиях рассказывать о том, как они защитили свободу слова ", - отметил народный избранник.

Также он отметил, что команда Зеленского не придумала ничего нового, а просто продолжила работу, которую провела в направлении борьбы с российской пропагандой предыдущая власть, но не могла ее завершить из-за начала избирательной кампании и неготовности общества к таким шагам:

"Были упреки, что решение не принималось раньше из-за отсутствия политической воли. Поэтому я хочу напомнить, что нынешний шаг базируется на постановлении Верховной Рады от 2018 года. Его разрабатывали в том числе и наши депутаты, и голосовали за него, и Андрей Парубий подписал ее . Но тогда как раз начиналась избирательная кампания. Поэтому, если бы Порошенко принял его, то представляю, каким был бы шум. Кроме этого, к такому решению должно созреть и общество. Сегодня оно воспринято как должное, даже нет никаких акций протеста. Я очень сомневаюсь, что было бы так спокойно в 2018 году. И реакция Запада тоже была бы совсем другой. а сейчас уже всем понятно, что всего лишь борьба с пропагандой, а не наступление на свободу слова".

Напомним, программа "Борковский & Валевская" выходит каждую пятницу в 21:15 на телеканале "Эспрессо".

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