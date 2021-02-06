6 февраля, 2021, 15:23

В воскресенье, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов в районе Торецка и Северодонецка, были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в facebook.

Отмечается, что около 13:00 в результате обстрела в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Им оказана медицинская помощь, состояние раненых стабильное.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

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