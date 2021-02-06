Неподалеку от Львовской площади в Киеве обнаружили авто с гранатой
6 февраля, 2021, 11:34
Утром субботы, 6 февраля 2021 года, в Шевченковском районе столицы на улице Обсерваторной неизвестные разбили водительское стекло в автомобиле Toyota. Это случилось рядом с домом по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
При осмотре транспорта на сиденье обнаружили подозрительный предмет - визуально гранату РГД.
Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия для безопасности граждан.
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