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Espreso.tvОбществоНеподалеку от Львовской площади в Киеве обнаружили авто с гранатой

Неподалеку от Львовской площади в Киеве обнаружили авто с гранатой

Утром субботы, 6 февраля 2021 года, в Шевченковском районе столицы на улице Обсерваторной неизвестные разбили водительское стекло в автомобиле Toyota. Это случилось рядом с домом по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

При осмотре транспорта на сиденье обнаружили подозрительный предмет - визуально гранату РГД.

Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия для безопасности граждан.

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