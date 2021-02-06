Неподалеку от Львовской площади в Киеве обнаружили авто с гранатой

6 февраля, 2021, 11:34

Утром субботы, 6 февраля 2021 года, в Шевченковском районе столицы на улице Обсерваторной неизвестные разбили водительское стекло в автомобиле Toyota. Это случилось рядом с домом по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17