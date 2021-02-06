На столичном Академгородке пожарные потушили пожар на рынке

6 февраля, 2021, 09:00

6 февраля, в 01:40 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что на территории рынка на улице Чернобыльской, 16/80, в Святошинском районе, возник пожар

По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на территории одного из столичных рынков. Произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 квадратных метров, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 квадратных метров, рассказывает Еспресо.TV .

"В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован", - заявляют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено 5 продуктовых павильонов и 2 повреждено.

На месте пожара работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 спасателя.

Погибших и травмированных нет.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

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