На столичном Академгородке пожарные потушили пожар на рынке
По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на территории одного из столичных рынков. Произошло возгорание 1-этажного торгового павильона, размером 3х4 квадратных метров, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 квадратных метров, рассказывает Еспресо.TV .
"В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован", - заявляют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожено 5 продуктовых павильонов и 2 повреждено.
На месте пожара работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 спасателя.
Погибших и травмированных нет.
Причина пожара и ущерб устанавливается.
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