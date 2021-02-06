6 февраля, 2021, 19:24

6 февраля на Донбассе погибли двое украинских военных - подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Также в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наших позиций из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О действиях российско-оккупационных войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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