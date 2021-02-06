Коронавирус в Украине: за сутки заразились 4 тыс., а выписаны - 7 тыс.
6 февраля, 2021, 10:04
За последние сутки, 5 февраля 2021 года, в пределах подконтрольной Украине территории выявлено 4310 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Таковы открытые данные Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.
Суммарные показатели по стране:
обнаружено - 1241479 (+4 310)
умерло - 23516 (+129)
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выздоровели - 1070749 (+7 158)
болеет - 147214 (-2977)
подозревают - 1352527 (+4 907).
- Как обещает министр здравоохранения Максим Степанов, Украина получит первый миллион вакцин от AstraZeneca и Novavax в феврале.
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