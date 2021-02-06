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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки заразились 4 тыс., а выписаны - 7 тыс.

Коронавирус в Украине: за сутки заразились 4 тыс., а выписаны - 7 тыс.


фото: homelandprepnews.com
За последние сутки, 5 февраля 2021 года, в пределах подконтрольной Украине территории выявлено 4310 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Таковы открытые данные Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1241479 (+4 310)

умерло - 23516 (+129)

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выздоровели - 1070749 (+7 158)

болеет - 147214 (-2977)

подозревают - 1352527 (+4 907).

  • Как обещает министр здравоохранения Максим Степанов, Украина получит первый миллион вакцин от AstraZeneca и Novavax в феврале.

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