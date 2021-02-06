 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирЦентр города Санкт-Петербурга перекрыт силовиками

Центр города Санкт-Петербурга перекрыт силовиками


фото: @AnnaKedr
С вечера 5 февраля 2021 года выставлено ограждение, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта размещена дорожная техника

На площади Восстания стоят машины ОМОНа, передает Еспресо.TV.

Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины, также перекрыто движение на прилегающих к нему улицах. В Гостином дворе и возле Театра юного зрителя на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии, передает питерское издание Фонтанка.ру.

Издание отмечает, что именно там в минувшие выходные прошла несогласованная акция в защиту оппозиционера и борца со взяточничеством среди чиновников Алексея Навального.

Кроме того, два вестибюля станции "Невский проспект" закрыты на вход и выход.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2021 суббота

5 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать