Центр города Санкт-Петербурга перекрыт силовиками
6 февраля, 2021, 12:00
С вечера 5 февраля 2021 года выставлено ограждение, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта размещена дорожная техника
На площади Восстания стоят машины ОМОНа, передает Еспресо.TV.
Вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины, также перекрыто движение на прилегающих к нему улицах. В Гостином дворе и возле Театра юного зрителя на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии, передает питерское издание Фонтанка.ру.
Издание отмечает, что именно там в минувшие выходные прошла несогласованная акция в защиту оппозиционера и борца со взяточничеством среди чиновников Алексея Навального.
Кроме того, два вестибюля станции "Невский проспект" закрыты на вход и выход.
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