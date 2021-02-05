Зидан заявил, что не собирается уходить из "Реала"
Об этом сообщает Marca .
По словам Зидана, его команда полна решимости изменить ситуацию.
"Я не знаю, что произойдет. Мы заслуживаем завершить сезон в этом составе. Говорят о многом: о смене тренера и так далее. Я не знаю, мне повезло. Если люди хотят, чтобы я ушел - я не собираюсь уходить. И игроки тоже. Многие говорят о непростой ситуации. Мы не на высоте, это правда, но мы полны решимости изменить ситуацию", - сказал Зинедин Зидан.
Лига чемпионов остается единственным турниром, в котором "Реал" сохраняет реальные шансы на победу. В чемпионате Испании мадридцы отстают от лидера - "Атлетико" - на 10 очков. Кроме того, команда не смогла получить Суперкубок Испании и вылетела из Кубка страны.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с итальянской "Аталанты". Матчи состоятся 24 февраля и 10 марта.
- 2 февраля стало известно, что Зидан будет уволен из "Реала", если не выиграет в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.
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