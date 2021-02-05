Израиль продлил запрет на перелеты до 20 февраля
5 февраля, 2021, 19:31
Правительство Израиля продлило запрет на авиасообщение в связи с пандемией COVID-19 до 20 февраля
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Ограничения на авиасообщение введены в конце января на фоне высокой заболеваемости в стране и с целью продолжить изоляцию к большему количеству вакцинированных в стране людей.
Исключения для перелетов действуют в экстренных случаях.
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