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Espreso.tvОбществоИзраиль продлил запрет на перелеты до 20 февраля

Израиль продлил запрет на перелеты до 20 февраля

Правительство Израиля продлило запрет на авиасообщение в связи с пандемией COVID-19 до 20 февраля

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Ограничения на авиасообщение введены в конце января на фоне высокой заболеваемости в стране и с целью продолжить изоляцию к большему количеству вакцинированных в стране людей.

Исключения для перелетов действуют в экстренных случаях.

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