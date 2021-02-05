Из-за карантина: бизнес просит дать больше времени на обновление маркировки пищевых продуктов

5 февраля, 2021, 16:41

Компании-производители пищевых продуктов просят правительство продлить срок введения новых требований к маркировке пищевых продуктов

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно сообщению, 7 февраля должен завершиться установленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства переходный период, в течение которого компании-производители пищевых продуктов обязаны перейти на новый формат нанесения информации на упаковку.

Однако, по информации ассоциации, поскольку в 2020 году существенно уменьшилось потребление отдельных категорий пищевых продуктов и, соответственно, упали их продажи, у компаний образовались значительные запасы упаковочных материалов. Таким образом, если переходный период не будет продлен, компаниям придется списать фасованные продукты питания и упаковочные материалы только из-за несоответствия некоторых незначительных составляющих маркировки новым правилам.

"Потери для бизнеса могут быть существенными, а кроме того и неоправданными, поскольку дело идет только об этикетке и совсем не затрагивает безопасность и качество самого продукта. По оценкам членских компаний Ассоциации, расходы могут достигать нескольких миллионов гривен для отдельных компаний", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по информации ассоциации, в условиях карантина компании столкнулись с невозможностью своевременного налаживания производственных линий.

Таким образом, отметили в ассоциации, по мнению бизнеса, необходимо начать работу над обновлением приказа для согласования установленных законодательством требований к маркировке фасованных пищевых продуктов, а также продлить переходный период до 5 марта 2022 года.