Из-за карантина: бизнес просит дать больше времени на обновление маркировки пищевых продуктов
Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Согласно сообщению, 7 февраля должен завершиться установленный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства переходный период, в течение которого компании-производители пищевых продуктов обязаны перейти на новый формат нанесения информации на упаковку.
Однако, по информации ассоциации, поскольку в 2020 году существенно уменьшилось потребление отдельных категорий пищевых продуктов и, соответственно, упали их продажи, у компаний образовались значительные запасы упаковочных материалов. Таким образом, если переходный период не будет продлен, компаниям придется списать фасованные продукты питания и упаковочные материалы только из-за несоответствия некоторых незначительных составляющих маркировки новым правилам.
"Потери для бизнеса могут быть существенными, а кроме того и неоправданными, поскольку дело идет только об этикетке и совсем не затрагивает безопасность и качество самого продукта. По оценкам членских компаний Ассоциации, расходы могут достигать нескольких миллионов гривен для отдельных компаний", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по информации ассоциации, в условиях карантина компании столкнулись с невозможностью своевременного налаживания производственных линий.
Таким образом, отметили в ассоциации, по мнению бизнеса, необходимо начать работу над обновлением приказа для согласования установленных законодательством требований к маркировке фасованных пищевых продуктов, а также продлить переходный период до 5 марта 2022 года.
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