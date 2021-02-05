Во Львове почтили память двух героев Небесной сотни

5 февраля, 2021, 17:45

У Мемориала героев Небесной сотни во Львове почтили память Владимира Бойкива и Николая-Олега Панькова

Об этом сообщает Львовская ОГА.

В эти дни Бойкиву могло бы исполниться 66 лет, Панькив праздновал бы свой 46-й день рождения.

Родные героев совместно с властями и общественностью возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала.

"Мне приятно, что сегодня мы такой большой громадой чтим память моего брата и его соратника, Героев Небесной Сотни. Он был очень жизнерадостным человеком, всегда поддерживал и часто говорил: "Не надо грустить, все будет хорошо". И я рад, что он оставил после себя след на этой земле. Спасибо всем за честь, за то, что не забываете. Пока мы помним, до тех пор они с нами", - сказала Ирина Илькив, сестра Владимира Бойкива.

Вечером 18 февраля 2014 года Бойкив пошел на Майдан. Последний раз позвонил жене, сказал, что стоит у водометов на Институтской, и связь оборвалась. В ночь на 19 февраля получил три смертельных огнестрельных ранения.

20 февраля 2014 года на ул. Институтской Панькив выносил раненых и убитых. Снайпер попал ему в грудь. Умер по дороге в больницу. Ему было 39 лет.