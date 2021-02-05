Венедиктова представила нового прокурора Одесской области

5 февраля, 2021, 17:06

Новым руководителем прокураторы Одесской области стал Сергей Костенко

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook.

"Представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя - Сергея Костенко", -написала Венедиктова.

По информации издания "Думская", Сергей Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе Одесской области. В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию, тогда же был принят на работу в органы прокуратуры.

Был заместителем прокурора Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды - заместителем прокурора области, членом квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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