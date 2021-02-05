Великобритания выдворила трех китайских шпионов, - СМИ
5 февраля, 2021, 11:57
Власти Великобритании депортировали трех китайских шпионов, который приехали в страну с визой журналиста
Об этом сообщает Express .
По данным британской разведки MI5, все трое прибыли в Британию в прошлом году с целью трудоустройства в различных китайских информационных агентствах. На самом деле они были сотрудниками Министерства государственной безопасности Китая.
После их разоблачения британские власти депортировали указанных лиц в Пекин.
Отмечается, что новость о выдворении шпионов появилась в то время, как эксперты предупредили, что Китай запустил в космос три разведывательные спутника, которые могут использоваться для наблюдения за флотом стран-противников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти