Великобритания выдворила трех китайских шпионов, - СМИ

5 февраля, 2021, 11:57

Власти Великобритании депортировали трех китайских шпионов, который приехали в страну с визой журналиста

Об этом сообщает Express .

По данным британской разведки MI5, все трое прибыли в Британию в прошлом году с целью трудоустройства в различных китайских информационных агентствах. На самом деле они были сотрудниками Министерства государственной безопасности Китая.

После их разоблачения британские власти депортировали указанных лиц в Пекин.

Отмечается, что новость о выдворении шпионов появилась в то время, как эксперты предупредили, что Китай запустил в космос три разведывательные спутника, которые могут использоваться для наблюдения за флотом стран-противников.

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