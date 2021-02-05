В Запорожье автомобиль сбил трех военных

5 февраля, 2021, 13:00

В Энергодаре Запорожской области троих военнослужащих Национальной гвардии, которые переходили дорогу нерегулируемым пешеходным переходом, сбила машина

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Женщина-водитель автомобиля" КИА RИО "1969 года, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходном переходе ", - говорится в сообщении.