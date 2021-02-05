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Espreso.tvОбществоВ Запорожье автомобиль сбил трех военных

В Запорожье автомобиль сбил трех военных


фото: npu.gov.ua
В Энергодаре Запорожской области троих военнослужащих Национальной гвардии, которые переходили дорогу нерегулируемым пешеходным переходом, сбила машина

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Женщина-водитель автомобиля" КИА RИО "1969 года, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходном переходе ", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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