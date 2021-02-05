В Украине не зафиксировали случаев британского и южноафриканского штаммов коронавируса
5 февраля, 2021, 16:04
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не были обнаружены ни английский, ни южноафриканский штаммы COVID-19
Об этом он заявил на встрече, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, передает Интерфакс-Украина.
"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал он.
При этом министр отметил, что проводить исследования для выявления этих штаммов дорого.
"Мы его (исследование, - ред.) периодически делаем, но не в таком большом количестве, как другие страны", - сказал Степанов.
- Напомним, что Украина оказалась на 34 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.
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