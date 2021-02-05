В Украине не зафиксировали случаев британского и южноафриканского штаммов коронавируса

Об этом он заявил на встрече, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, передает Интерфакс-Украина.

"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал он.

При этом министр отметил, что проводить исследования для выявления этих штаммов дорого.

"Мы его (исследование, - ред.) периодически делаем, но не в таком большом количестве, как другие страны", - сказал Степанов.

Напомним, что Украина оказалась на 34 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.

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