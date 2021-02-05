В столице автомобиль "Жигули" протаранил трамвай, два человека в тяжелом состоянии
5 февраля, 2021, 23:34
Вечером 5 февраля в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием трамвая и легкового ВАЗ "Жигули"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Авария произошла на ул. Дегтяревской. По неизвестным причинам водитель ВАЗа протаранил в лоб трамвай.
На место аварии приехали спасатели, чтобы достать людей из искореженного автомобиля. В результате ДТП два человека из салона легковушки были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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