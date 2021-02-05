В столице автомобиль "Жигули" протаранил трамвай, два человека в тяжелом состоянии

5 февраля, 2021, 23:34

Вечером 5 февраля в Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием трамвая и легкового ВАЗ "Жигули"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Авария произошла на ул. Дегтяревской. По неизвестным причинам водитель ВАЗа протаранил в лоб трамвай.

На место аварии приехали спасатели, чтобы достать людей из искореженного автомобиля. В результате ДТП два человека из салона легковушки были госпитализированы в тяжелом состоянии.