В США мужчина стрелял по патрульным, три человека ранены
5 февраля, 2021, 21:13
В Северной Каролине мужчина открыл огонь по патрульным, пострадали трое полицейских
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.
Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт.
Сообщается, что мужчина стрелял из ружья, когда полиция патрулировала улицу. Впоследствии он закрылся в доме.
На место происшествия прибыла подмога и окружила дом. С мужчиной до сих пор ведутся переговоры.
По словам лейтенанта полиции, раненые офицеры чувствуют себя хорошо и ранения неопасны для жизни.
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