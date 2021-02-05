В США мужчина стрелял по патрульным, три человека ранены

5 февраля, 2021, 21:13

В Северной Каролине мужчина открыл огонь по патрульным, пострадали трое полицейских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт.

Сообщается, что мужчина стрелял из ружья, когда полиция патрулировала улицу. Впоследствии он закрылся в доме.

На место происшествия прибыла подмога и окружила дом. С мужчиной до сих пор ведутся переговоры.

По словам лейтенанта полиции, раненые офицеры чувствуют себя хорошо и ранения неопасны для жизни.