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Espreso.tvОбществоВ США мужчина стрелял по патрульным, три человека ранены

В США мужчина стрелял по патрульным, три человека ранены

В Северной Каролине мужчина открыл огонь по патрульным, пострадали трое полицейских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Инцидент произошел в городе Хай-Пойнт.

Сообщается, что мужчина стрелял из ружья, когда полиция патрулировала улицу. Впоследствии он закрылся в доме.

На место происшествия прибыла подмога и окружила дом. С мужчиной до сих пор ведутся переговоры.

По словам лейтенанта полиции, раненые офицеры чувствуют себя хорошо и ранения неопасны для жизни.

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