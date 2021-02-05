В прошлом году банки лишились 7% неработающих кредитов, - НБУ

5 февраля, 2021, 12:33

Украинские банки в 2020 году сократили долю неработающих кредитов с 48,4% до 41%

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, 2020 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% до 41%.

"Сдвигу в урегулировании неработающих кредитов способствовали разработанные Национальным банком требования к организации процесса управления проблемными активами. На их выполнение банки подали стратегии управления NPL, в которых определились с подходами к урегулированию неработающих активов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в 2020 году были определены критерии для списания активов, по которым не ожидается возврата долга. Кабинет министров в соответствии утвердил мероприятия по управлению проблемными активами государственных банков.

В пресс-службе отметили, что качество кредитных портфелей улучшилась в банках всех групп. Государственные банки также провели масштабную работу по очистке портфелей от неработающих кредитов. По информации регулятора, в общем 2020 года они списали 30,6 млрд в национальной валюте и 3,1 млрд в долларовом эквиваленте в иностранной валюте зарезервированной задолженности. С учетом этих мер, государственные банки в прошлом году сократили долю неработающих кредитов с 63,5% до 57,4%.

У банков с иностранным капиталом доля NPL 2020 года снизилась с 16% до 12,3%. Отмечается, что в дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов. Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом по сокращению неработающих кредитов стали списания и продажу.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, в ближайшие два года регулятор ожидает, что банки окончательно лишатся неработающих кредитов, а в случае успеха реализации стратегий упрвлиння NPL банки втрое уменьшат их объем.

"Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования уровень NPL снизится до менее 20%. Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал. Ведь уровень резервирования составляет 98%. Однако такая доля неработающих кредитов - это не только бремя для банков, а и вопрос их инвестиционной привлекательности, которую нужно повышать ", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb