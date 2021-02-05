В Одессе водолазы ВМС провели противодиверсионные учения

5 февраля, 2021, 15:29

Водолазы-спецназовцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отработали задачи по поиску и выявлению в Практической гавани Одессы диверсионных средств противника неподалеку объектов портовой инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Спуски под воду проводились на глубину до 10 метров. Для качественной отработки задач был развернут водолазный полигон с мобильной барокамерой, также дежурила медицинская группа. Водолазная группа в полном водолазном снаряжении обследовала определенный участок моря вблизи причальных стенок и гидрологических сооружений", - говорится в сообщении .

Спецназовцы отметили, что видимость под водой была четкой, но температура воды не слишком способствовала выполнению задачи. Впрочем, это не помешало им оперативно выявить диверсионные устройства условного противника.

Кроме того, во время водолазных спусков моряки тренировались по ведению качественной подводной связи, учились ориентированию с помощью подводного компаса, изменению направления курса и перемещению под водой с применением сигнального конца.

Фото: armyinform

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