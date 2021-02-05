В немецком Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2"
Вместе с ЕС, Россией и США необходимо развеять опасения, что проект будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы, сказал Ретген в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
С точки зрения Реттгена, "перерыв" следует использовать для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.
"Если международное соглашение могло бы исключить возможность использования трубопровода в качестве геополитического оружия против стран Восточной Европы, то можно было бы сотрудничать с Россией в области энергетической политики", - сказал Реттген.
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"Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - сказал он.
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