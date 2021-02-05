В Киеве на Большой Окружной легковушка задела микроавтобус и врезалась в дерево, водитель госпитализирован
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По словам свидетелей происшествия, водитель легковушки Mercedes-Benz ехал во втором ряду, когда его подрезал слева автомобиль BMW. Водитель Mercedes вывернул руль вправо, чтобы не произошло столкновения, но в первом ряду стоял на "аварийке" микроавтобус Volkswagen Transporter, у которого меняли колесо.
Чтобы избежать столкновения с микроавтобусом, водителю Mercedes пришлось вывернуть руль еще правее. Хотя легковушка и выехала на обочину, однако по касательной задела микроавтобус, после чего врезалась в дерево.
Водителя Mercedes госпитализировали с ушибами грудной клетки и травмой ноги медики скорой помощи. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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