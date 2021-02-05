В Киеве 8 февраля ожидаются метели и до -16°C
5 февраля, 2021, 15:01
В понедельник, 8 февраля, погода в Киеве значительно ухудшится
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"8 февраля в Киеве значений снег, метели, снежные заносы: синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см", - говорится в сообщении.
Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах (и уровень опасности - желтый).
Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью -13°C...-16°C, днем -7°C...-10°C.
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