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Espreso.tvОбществоВ Киеве 8 февраля ожидаются метели и до -16°C

В Киеве 8 февраля ожидаются метели и до -16°C


фото: reuters
В понедельник, 8 февраля, погода в Киеве значительно ухудшится

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"8 февраля в Киеве значений снег, метели, снежные заносы: синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см", - говорится в сообщении.

Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах (и уровень опасности - желтый).

Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью -13°C...-16°C, днем -7°C...-10°C.

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