Умер актер фильмов "Звуки музыки" и "Все деньги мира" Кристофер Пламмер

5 февраля, 2021, 21:02

В 91 год умер оскароносный канадский актер Кристофер Пламмер

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на членов его семьи.

Пламмер умер у себя дома в штате Коннектикут на 92 году жизни.

Он снялся в фильмах: "Звуки музыки", "Свой человек", "Игры разума", "Сокровище нации", "Последнее воскресение", "Начинающие", "Девушка с татуировкой дракона" и "Все деньги мира. А в 1970 году Пламмер исполнил роль герцога Артура Веллингтона в историческом фильме "Ватерлоо" советского режиссера Сергея Бондарчука.

Как известно, Пламмера трижды номинировали на "Оскар", в том числе за роли в фильмах "Все деньги мира" и "Последнее воскресение". Но золотую статуэтку он получил как лучший актер второго плана в фильме "Начинающие" (2012 год). За эту же работу он был удостоен премии "Золотой глобус". Также дважды Пламмер побеждал в номинации на премию "Эмми".

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