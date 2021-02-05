Укусил оператора телеканала: в Киеве работнику заведения питания объявили о подозрении

5 февраля, 2021, 15:58

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который напал на съемочную группу столичного телеканала

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 9 сообщено о подозрении мужчине по факту препятствования профессиональной деятельности съемочной группы столичного телеканала, имевшему место 3 февраля неподалеку Киевского политехнического института", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного производства, съемочная группа ТРК "Киев" осуществляла репортаж в прямом эфире по поводу работы заведений общественного питания уличного типа.

"В ходе репортажа журналистка с оператором зашли в одно из таких заведений, однако его работник агрессивно отреагировал на журналистов и вытолкал их на улицу. После этого журналисты продолжили репортаж на улице, что тоже не понравилось работнику учреждения. Выйдя на улицу, мужчина с бранью набросился на съемочную группу, в частности пытался повредить съемочную технику и укусил оператора за палец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие по вызову на место происшествия правоохранители задержали мужчину. Им оказался гражданин другого государства, 1980 года рождения.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb