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Укрзализныця призвала OpenStreetMap исправить неточности по отражению Крыма на сервисе

Укрзализныця призвала OpenStreetMap исправить неточности по отражению территории Украины на картах сервиса

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

"АО "Укрзализныця" обращается к OpenStreetMap с просьбой разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах сервиса. Сейчас указанный бесплатный сервис перевозчик, как и многие международные коммерческие и государственные компании, использует для отображения информации. АР Крым - это неотъемлемая часть Украины и ее некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты Укрзализныци уже изменили API сервиса с корректным отображением карты Украины. Кроме того, по поручению нового руководства Укрзализныци специалисты компании проводят полную ревизию электронных сервисов компании. В частности, на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта компании.

Укрзализныця призывает как можно скорее исправить ошибку на карте международного проекту OpenStreetMap.

OpenStreetMap является открытым международным картографическим проектом, который из-за его безвозмездность используют многочисленные компании по всему миру для изображения картографических данных. Его принципиальная политика - обозначать фактическую ситуацию на местах, не оценивая ее законности и легитимности.

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