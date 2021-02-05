5 февраля, 2021, 15:00

Компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова поможет NASA в доставке на в 2023 году на Луну грузов и технологий, необходимых для ряда научных исследований

Агентство предоставило 93300000 долларов финансирования, говорится в сообщении NASA .

Доставка полезного груза, которая будет осуществлять Firefly Aerospace будет исследовать различные условия и ресурсы Лунной поверхности поможет подготовиться к миссий человека на Луну.

Инициатива является ключевой частью программы NASA "Артемида". Firefly Aerospace будет отвечать за полный цикл доставки груза, в частности интеграцию полезного груза, запуск с Земли, посадку на Луну и операции в рамках миссии.

Для программы использовать посадочный аппарат компании Blue Ghost.

"Полезные грузы, которые мы посылаем в рамках этой доставки охватывать различные сферы от исследования лунного грунта и испытания технологии отбора образцов, к оказанию нам информации о тепловых свойствах Луны и магнитное поле", - сказал Крис Калберт, менеджер инициативы CLPS в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне.

Cedar Park, где разрабатывался посадочный аппарат Blue Ghost, также станет операционным центром компании для миссии доставки 2023 года.

Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова заключила контракт с национальным космическим агентством США NASA на вывод на орбиту малых спутников на 9.8 млн долларов.

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