Украина находится на 34 месте среди стран Европы по уровню смертности от COVID-19, - Cтепанов
5 февраля, 2021, 10:37
Украина оказалась на 34 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа правительства в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута. Украина находится на тридцать четвертом месте в Европе по уровню смертности", - сказал Степанов.
Так, по его словам, смертность в Украине в три раза меньше, чем в Великобритании и вдвое меньше, чем во Франции.
Степанов отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря внедрению карантинных мероприятий.
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