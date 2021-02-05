Ученые открыли белок, способный освободить клетки от неактивного ВИЧ

5 февраля, 2021, 22:24

Американские ученые обнаружили, что один из белков врожденной иммунной системы можно использовать для очистки клеток от неактивного ВИЧ.

Об этом сообщает сайт Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Речь идет о белке CARD8. Он способен распознавать следы присутствия одного из ключевых белков ВИЧ внутри клеток. Белок может и оповещать об этом организм.

Дело в том, что ВИЧ проникает в иммунные клетки человека с помощью белков на оболочке. Их структура меняется из-за размножения вируса, и организму приходится производить новые антитела. Если человек не принимает антиретровирусных лекарств, то ВИЧ в результате побеждает.

Если же их принимать, то вирус "засыпает". Однако после прекращения приема лекарств вирус восстанавливает прежние масштабы.

Как они выяснили, белок CARD8 способен распознавать молекулы ВИЧ-протеазы. Если ее вывести из строя, то его вирус не сможет заражать другие клетки. Чтобы вывести ВИЧ из "спящего режима", ученые обрабатывали зараженные клетки большими дозами одного из лекарств от ВИЧ.