У Путина ответили на заявления Байдена о сдерживании агрессии РФ
5 февраля, 2021, 14:48
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена
Он отметил, что в Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США о России, сообщает "РИА-Новости".
"Нотки какой ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем слушать такого рода заявления, какие менторские заявления, не собираемся", - заявил представитель Кремля.
Напомним, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что США заставят РФ "платить" за свои действия .
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