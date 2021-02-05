У Путина ответили на заявления Байдена о сдерживании агрессии РФ

5 февраля, 2021, 14:48

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на речь американского лидера Джо Байдена

Он отметил, что в Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в заявлениях президента США о России, сообщает "РИА-Новости".

"Нотки какой ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем слушать такого рода заявления, какие менторские заявления, не собираемся", - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике, заявил, что Вашингтон больше не будет уступать агрессивными действиями со стороны России. Кроме того, он добавил, что США заставят РФ "платить" за свои действия .

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