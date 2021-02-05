Тарифные протесты: жители Мукачево перекрывали трассу Киев-Чоп
Об этом повидомлеться на странице в Facebook Мукачево Лайв.
"Люди перекрыли движение по трассе Киев-Чоп при выезде из города", - отметил местный житель Сергей Радчук.
Как отмечается, около 50 человек непрерывно ходили по пешеходному переходу на выезде из Мукачево.
Так, протестувальниы считают, что власть не считается с мнением населения и не хочет прислушиваться к призывам уменьшить тарифы на энергоресурсы.
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"Мы, как предприниматели, поддерживаем акцию, которая проходит на территории всей Украины по тарифам ... Мы находимся на трассе" Киев-Чоп "в городе Мукачево, где граждане пришли выразить свою позицию по тарифам. Я, как предприниматель, могу отметить, что второй месяц власть игнорирует наши требования, наши просьбы к сотрудничеству ", - заметит участник акции.
Также, на месте работали полицейские. Автомобили перенаправили другими путями, в частности в объезд через город Мукачево.
Впоследствии, местное издание Mukachevo.net сообщил, что движение на трассе Киев-Чоп, возле бывшего поста ГАИ, разблокирован.
Из-за перекрытия на трассе образовался затор, который протянулся в село Ракошино. С другой стороны в пробке стояло около 100 грузовиков.
- 25 января в Запорожской облсоветом состоялась акция против повышения тарифов на коммунальные услуги, а также за отставку правительства Дениса Шмыгаля.
- 28 января жители двух общин на Полтавщине перекрыли дорогу Киев-Харьков -за высоких тарифов на газ.
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