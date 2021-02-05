Тарифные протесты: жители Мукачево перекрывали трассу Киев-Чоп

5 февраля, 2021, 14:20

В Закарпатской области около полсотни человек, которые требовали снижения тарифов на газ и электричество, перекрывали трассу Киев-Чоп

Об этом повидомлеться на странице в Facebook Мукачево Лайв.

"Люди перекрыли движение по трассе Киев-Чоп при выезде из города", - отметил местный житель Сергей Радчук.

Как отмечается, около 50 человек непрерывно ходили по пешеходному переходу на выезде из Мукачево.

Так, протестувальниы считают, что власть не считается с мнением населения и не хочет прислушиваться к призывам уменьшить тарифы на энергоресурсы.

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"Мы, как предприниматели, поддерживаем акцию, которая проходит на территории всей Украины по тарифам ... Мы находимся на трассе" Киев-Чоп "в городе Мукачево, где граждане пришли выразить свою позицию по тарифам. Я, как предприниматель, могу отметить, что второй месяц власть игнорирует наши требования, наши просьбы к сотрудничеству ", - заметит участник акции.

Также, на месте работали полицейские. Автомобили перенаправили другими путями, в частности в объезд через город Мукачево.

Впоследствии, местное издание Mukachevo.net сообщил, что движение на трассе Киев-Чоп, возле бывшего поста ГАИ, разблокирован. Из-за перекрытия на трассе образовался затор, который протянулся в село Ракошино. С другой стороны в пробке стояло около 100 грузовиков.

25 января в Запорожской облсоветом состоялась акция против повышения тарифов на коммунальные услуги, а также за отставку правительства Дениса Шмыгаля.

28 января жители двух общин на Полтавщине перекрыли дорогу Киев-Харьков -за высоких тарифов на газ.

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