Свитолина и другие украинцы узнали имена соперников на Australian Open

5 февраля, 2021, 11:30

В Мельбурне состоялась жеребьевка одиночного разряда Australian Open

Об этом сообщает btu.org.ua .

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге сыграет против чешки Мари Сиреневой, которая занимает 52 место в рейтинге WTA. В следующем раунде украинка, в случае выигрыша, встретится с победителем пары Кори Гофф (США) - Джил Тайхманн (Швейцария).

Третья ракетка Украины Марта Костюк на старте турнира встретится с Вероникой Кудерметов. В январе украинка уступила россиянке в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.

Костюк только один раз играла в основной сетке Australian Open: в 2018 году она успешно прошла квалификацию и сыграла в третьем круге, проиграв Элина Свитолина.

Единственный представитель Украины в мужской сетке Australian Open Сергей Стаховский встретится с сербом Душаном Лайовичем, который занимает 26 позицию в рейтинге ATP.

Australian Open men's singles draw pic.twitter.com/0VQ5XeZapX - Michal Samulski (@MichalSamulski) February 5, 2021

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