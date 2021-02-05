Свитолина и другие украинцы узнали имена соперников на Australian Open
Об этом сообщает btu.org.ua .
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом круге сыграет против чешки Мари Сиреневой, которая занимает 52 место в рейтинге WTA. В следующем раунде украинка, в случае выигрыша, встретится с победителем пары Кори Гофф (США) - Джил Тайхманн (Швейцария).
Третья ракетка Украины Марта Костюк на старте турнира встретится с Вероникой Кудерметов. В январе украинка уступила россиянке в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.
Костюк только один раз играла в основной сетке Australian Open: в 2018 году она успешно прошла квалификацию и сыграла в третьем круге, проиграв Элина Свитолина.
Australian Open women's singles draw #AusOpen pic.twitter.com/CVaqaEbkpG- Tennis_BTU_ENG (@Tennis_BTU_ENG) February 5, 2021
Единственный представитель Украины в мужской сетке Australian Open Сергей Стаховский встретится с сербом Душаном Лайовичем, который занимает 26 позицию в рейтинге ATP.
Australian Open men's singles draw pic.twitter.com/0VQ5XeZapX- Michal Samulski (@MichalSamulski) February 5, 2021
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