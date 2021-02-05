Сутки на Донбассе: оккупанты возле Крымского оборудовали позиции, вблизи Южного ранили военного
Об этом сообщает штаб ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Южного, вооруженные формирования России осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с 82-х мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение.
Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Новомихайловка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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