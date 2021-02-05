Степанов анонсировал локальные ограничения из-за обострения эпидситуации и возвращение "красной" зоны
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа правительства в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - сказал Степанов.
В частности, в случае увеличения нагрузки на медицинскую систему темпами, которые могут привести к коллапсу, регион попадет в "красной" зоны карантина, предусматривающий жесткие карантинные ограничения.
"Например, если 65% заполненных коек с кислородом или рост более 50% количества госпитализированных в течение семи дней, при таких условиях Комиссия ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до стабилизации ситуации", - пояснил министр.
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