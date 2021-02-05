Содержали "информационные армии", которые вводили в заблуждение население, - Зеленский о 112 Украина, ZIK, NewsOne

5 февраля, 2021, 19:16

Об этом он заявил в своем видеообращении .

"Решение СНБО законно, логично, оправдано и, главное, - справедливо. И еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - сказал Зеленский.

Президент заметил, что как человек, который более 20 лет проработала на телевидении, которому запрещали концерты, фильмы и сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова, он принял решение о санкциях, имея веские причины.

"Если кто забыл - Россия аннексировала у нас Крым, а часть нашей территории сегодня оккупирована, уверен, что временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, - все они создают угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться. и это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В частности с помощью санкций", - сообщил он.

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Зеленский напомнил, что закон "О санкциях" начал действовать с 2014 года, с техпор как в Украине продолжается война. Именно поэтому в соответствии с этим законом, а также Конституцией Украины, на основании постановления Верховной Рады от 2018 года и данных Службы безопасности Украины СНБО принял решение о применении санкций к собственнику каналов 112 Украина, ZIK, NewsOne и других.

По его словам, эти "каналы содержали "информационные армии", которые очень профессионально вводили в заблуждение население Украины, в частности относительно земельной реформы, вопроса снижения тарифов и войны на Донбассе".

"Зарабатывая благодаря войне, они уверяли, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт, ссора, маленький "междусобойчик". Именно это главная причина прекращения вещания - и единственная, а не какая-то критика меня как Президента. Давайте честно - сегодня власть получает от всех каналов: и от частных и от государственных, но далеко не все каналы попадают под санкции от власти", - подчеркнул президент .

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.

Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.

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