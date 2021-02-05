Снегопады и гололед: въезд грузовиков в Киев ограничат 8-9 февраля

5 февраля, 2021, 20:24

В Киеве 8-9 февраля будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничения вводят из-за ожидаемого ухудшения погодных условий - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), гололедица на дорогах.

Кроме того, ожидается значительное снижение температуры: ночью -13°С ...- 16°С, днем -7°С...-10°С.

"Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева. Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - отметили в КГГА.

О точном времени начала действия ограничения столичная власть сообщит отдельно.

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