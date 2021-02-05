SkyUp анонсировал пять новых маршрутов в Европу

5 февраля, 2021, 10:16

Авиакомпания SkyUp анонсировала открытие пяти новых маршрутов из Киева и Львова в города Италии и Польши весной 2021 года

Об этом сообщает avianews .

Согласно сообщению, с 29 марта авиакомпания планирует начать полеты из Киева в польский город Лодзь с частотой два раза в неделю. С 25 апреля число рейсов увеличится до четырех в неделю. Минимальная стоимость авиабилетов начинается от 731 грн в одну сторону.

Кроме того, 30 апреля SkyUp запустит рейс Львов-Лодзь с частотой два раза в неделю и ценой билетов от 535 грн в одну сторону.

С 21 мая авиакомпания запустит рейс Львов-Бергамо. Авиакомпания планирует летать по этому маршруту дважды в неделю. Билеты будут стоить 840 грн в одну сторону.

Кроме того, 29 мая SkyUp планирует открыть сразу два рейса из Киева - в Бары и Катовице. По первым рейсом частота полетов составит два раза в неделю, а цена билетов начинается от 1264 грн. Рейсы в Катовице проходить три раза в неделю, а цена билетов будет начинаться от 756 грн в одну сторону.

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