Сенцов третий раз стал отцом
5 февраля, 2021, 09:53
Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов стал отцом в третий раз
Об этом он сообщил в Facebook.
В Сенцова родилась дочь, которую назвали Эммой.
Отметим, что в Сенцова есть сын Владислав и дочь Алина.
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