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Espreso.tvОбществоСенцов третий раз стал отцом

Сенцов третий раз стал отцом


фото: DW
Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов стал отцом в третий раз

Об этом он сообщил в Facebook.

В Сенцова родилась дочь, которую назвали Эммой.

Отметим, что в Сенцова есть сын Владислав и дочь Алина.

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